اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 مايو 2021 05:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

لبنان: ترحيل 59 حاوية تحتوى على مواد شديدة الخطورة من ميناء بيروت

الأربعاء، 05 مايو 2021 05:10 م
لبنان: ترحيل 59 حاوية تحتوى على مواد شديدة الخطورة من ميناء بيروت حاويات _ صورة أرشيفية
بيروت أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية، أنه جرى اليوم ترحيل 59 حاوية تحتوى على مواد شديدة الخطورة، كان تم العثور عليها داخل ميناء بيروت البحرى وأماكن أخرى بعد الانفجار المدمر الذى وقع داخل الميناء فى شهر أغسطس من العام الماضي.

وذكرت الحكومة اللبنانية - فى بيان لها اليوم - أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، قام بمتابعة حثيثة لهذا الأمر على مدى 8 أشهر، وأن شركة (كومبى ليفت) الألمانية تولت معالجة هذه المستوعبات بشكل آمن خلال الأشهر الماضية وفقا للعقد الموقع معها لإخراج هذه المواد الخطرة من لبنان.

ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحرى فى 4 أغسطس الماضى جراء اشتعال النيران فى 2750 طنًا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتى كانت مخزنة فى مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذى أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مبانى ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.

 


الحكومة اللبنانية

لبنان

ترحيل 59 حاوية

مواد شديدة الخطورة

ميناء بيروت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة