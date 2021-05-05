كيف تحصل على رخصة بناء من المركز التكنولوجى بمدينة ناصر ببنى سويف.. لايف وصور

والتقى اليوم السابع أحمد كمال مدير المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر شمال بنى سويف والذى أكد على انتظام العمل داخل المركز بالمنظومة الجديدة منذ أمس الثلاثاء.

وأضاف مدير المركز التكنولوجي، أنه يتم استقبال المواطن داخل المركز ويقوم المواطن بتقديم طلب مرفق معها طلب رفع إحداثيات، مشيرا إلى أن هناك 3 جهات مسؤولة عن إصدارها أولها المتغيرات المكانية ثم المساحة العسكرية.

استمرار العمل داخل المركز

واضاف مدير المركز التكنولوجى، أن المركز التكنولوجى يتسلم الطلبات من المواطنين، ثم يتم إرسالها لجامعة بنى سويف للمراجعة، ثم إعادة تسليمها للمواطن، مشيرًا إلى أن هذه العملية لا تتخطى 15 يومًا ويتسلم المواطن الترخيص الخاص به بداية من تاريخ تقدمه بالطلب.

وأشار مدير المركز، إلى أنه فيما يتعلق بخط سير عملية الحصول على ترخيص بناء يقوم المواطن بتقدم بطلب الحصول على الخدمة ودفع الرسوم ومرفق بالطلب المستندات المطلوبة والرسومات الهندسية ويقوم المركز التكنولوجي بمراجعه الطلب واستلامه وتسجيله وتقوم الجامعة بمراجعه الرسومات طبقا للكود الهندسي واعتماده فى حالة الموافقة وتقوم الجهة الإدارية باعتماد بيان الترخيص ويقوم المركز التكنولوجى بتسليم الترخيص للمواطن، وأيضا يوجد خط سير مماثل للحصول على شهادة صلاحية الموقع.

العمل داخل المركز التكنولوجى ببنى سويف

فيما أعلن الدكتور محمد هانى غنيم، عن بدء تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة، والتى بدأ تنفيذها امس بمركز ومدينة ناصر، تمهيدا لتطبيقها على مستوى مراكز المحافظة، مشيرا إلى أن المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة على أتم الاستعداد والجاهزية لتطبيق المنظومة الجديدة، وذلك في إطار حرص واهتمام الدولة بمنظومة ضبط البناء وحوكمة العمران والقضاء على البناء العشوائي، وتيسيرا على المواطنين.

وأشار محافظ بنى سويف إلى متابعة هذا الملف الحيوي بشكل مستمر ، حيث يتم استعراض تفاصيل الضوابط والاشتراطات البنائية والتخطيطية وقواعد وإجراءات استصدار رخص البناء بنطاق المحافظة، وكذا الخطوات التنفيذية لتنفيذ منظومة التراخيص الجديدة، مشيرا لتوجيهاته لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر بضرورة المتابعة بصفة دورية لموقف استئناف تراخيص البناء طبقا للتعليمات الصادرة وعرض تقرير يومي عن سير العمل بالمنظومة، وتكليفاته بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة لسرعة الانتهاء من فحص التراخيص تمهيداً لقيام المواطنين باستئناف أعمال البناء، مشيرا لقيامه بتشكيل لجنة عليا في الملف برئاسة نائب المحافظ.

تسجيل البيانات

وأضاف المحافظ أنه كلف السكرتير العام باتخاذ مايلزم ليتم نشر للاشتراطات الجديدة بمدينة ناصر وباقى المدن فى شهر يوليو، وخلال فترة التطبيق التجريبى يقوم كل مركز تم تدريبه بتدريب باقى المدن، حيث أكد اللواء جمال مسعود السكرتير العام أنه أعطى تعليماته لمديرة المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة بعمل خطة لتنفيذ توجيهات المحافظ، بحيث تكون جميع المراكز جاهزة بحلول أول شهر يوليو القادم، مشيرا إلى أن وزارة التخطيط ستقوم بتدريب باقى المراكز والالتزام بالدليل النهائى للاشتراطات البنائية.

ووجه محافظ بنى سويف بضرورة المتابعة المستمرة لسير المنظومة، وإعداد تقرير تفصيلى يومي عن تفاصيل العمل، مشددا على تذليل أية عقبات تواجه العمل أولا بأول والتى تتطلب تدخل المحافظة يتم رفعها على الفور لاتخاذ اللازم حيالها، مع الالتزام بالخطوات التنفيذية لتنفيذ منظومة التراخيص الجديدة، مع التنسيق الكامل مع الجهات المختصة لسرعة الانتهاء من فحص التراخيص تمهيداً لقيام المواطنين باستئناف أعمال البناء، حيث تتابع ذلك اللجنة العليا التى تم تشكيلها لمتابعة هذا الملف.



داخل المركز التكنولوجي

كما اطمأن المحافظ على أنه تم نشر للاشتراطات الجديدة بمدينة ناصر، على أن يتم ذلك بباقى المدن فى شهر يوليو، مناقشا خطة التدريب الجاري تنفيذها خلال فترة التطبيق التجريبى حيث يقوم كل مركز تم تدريبه بتدريب باقى المراكز، بحيث تكون جميع المراكز جاهزة بحلول أول شهر يوليو القادم، وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط التى ستقوم بتدريب باقى المراكز والالتزام بالدليل النهائى للاشتراطات البنائية.