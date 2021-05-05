اليوم السابع
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الأربعاء، 05 مايو 2021 06:30 م
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كندا توافق على استخدام لقاح فايزر للأطفال من 12 إلى 15 عاماً

الأربعاء، 05 مايو 2021 06:00 م
كندا توافق على استخدام لقاح فايزر للأطفال من 12 إلى 15 عاماً لقاح لمكافحة فيروس كورونا
اوتاوا أ ش أ

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أعلنت كندا، اليوم الأربعاء، الموافقة على استخدام لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 15 عاماً.

وذكرت شركة "فايزر" للأدوية، حسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر أظهرت فعاليته بنسبة 100٪ وأنه يمكن تحمله من جانب الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاماً.

ومن جانبه، قال الدكتور سوبريا شارما، كبير المستشارين الطبيين فى وزارة الصحة الكندية إن الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً للقاح هى الآثار الجانبية المؤقتة والخفيفة مثل التهاب الذراع أو القشعريرة أو الحمى.

يُشار إلى أن العدد الإجمالى لمصابى كورونا فى كندا يبلغ حوالى 1.2 مليون شخص.

 


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