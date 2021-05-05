كنت ضابطا.. خلية إخوانية شجعت على إضراب ضباط ملاحة جوية بالمطارات فى 2005

إعداد وتصوير تامر البطريقي

في الحلقة الثالثة والعشرون من برنامج كنت ضابطا، الذي يقدمه اليوم السابع في شهر رمضان، يتذكر اللواء محسن الفحام، نائب رئيس جهاز الأمن الوطنى الأسبق في هذه الحلقة الرمضانية من "كنت ضابطا" تفاصيل واقعة مثيرة في إضراب ضباط الملاحة الجوية في 2005.





يقول اللواء محسن الفحام: "برج المراقبة الجوية من بين القطاعات الهامة في مطار القاهرة، وبيتم تعيين أشخاص على مستوى عالي جدا من دراسة الملاحة الجوية، وهم المسؤولين عن خط سير الطائرة في المجال الجوي إلى أن تهبط على أرض المطار، كذلك تتحكم في خط سير الطائرة على المهبط إلى أن تقلع في الجو".

وتابع: "في 2005 تولى أحد السادة الوزراء حقيبة وزير الطيران، وكان معروف عنه شدته، وكان كل العاملين في أبراج المراقبة على مستوى المطارات المصرية، 618 ضابط مراقبة جوية، وطلبوا 6 مطالب من الوزير الجديد، أغلبها يتعلق بتحسين ظروفهم المعيشية وزيادة رواتبهم والتأمين الصحي.. إلخ، لكن الوزير رفض المطالب، فقاموا بعمل إضراب بطيء عن العمل".

وتابع: "في هذا التوقيت، تم تكليفي بالتفاوض مع ضباط الملاحة الجوية، وانتقلت بالفعل لهم إلى برج المراقبة وعشت معهم 9 أيام، كانوا سببا في أن أكتب رسالة دكتوراه بعنوان "معالجة الإضراب عن العمل في الطيران المدني"، وبالتفاوض قدرت أول بمطالبهم من 6 طلبات إلى مطلبين فقط".