كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أول الحاصلين على الجرعة الثالثة للقاح كورونا

كتبت فاطمة خليل

قال البروفيسور ميكائيل دولستن كبير المسئولين العلميين فى شركة فايزر Pfizer الأمريكية إنه من المتوقع أن تكون الفئات المعرضة للخطر مثل كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية أساسية هم أول من يحصل على لقاح كورونا المعزز، بحسب ما نشر موقع شبكة cnbc الأمريكية.

وكان المسئولون التنفيذيون في شركة فايزر قد أكدوا سابقًا أن الأشخاص سيحتاجون على الأرجح إلى جرعة معززة أو جرعة ثالثة، فى غضون 12 شهرًا من تلقي التطعيم بالكامل، وإنه من المحتمل أن يحتاج الأشخاص إلى الحصول على جرعات معززة إضافية كل عام.

وأوضح ميكائيل دولستين أنه من المنطقى البدء بالأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بكورونا، مثل كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.

ويأتى تعليق دولستين بعد أن ذكرت شركة فايزر أن مبيعات لقاح كورونا عززت نتائجها المالية للربع الأول من العام الجارى وتتوقع الشركة الآن مبيعات العام بأكمله بقيمة 26 مليار دولار من اللقاح، ارتفاعًا من توقعاتها السابقة البالغة نحو 15 مليار دولار.



كبار السن ولقاح كورونا

وقال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة Pfizer للمستثمرين "بناءً على ما رأيناه، نعتقد أن الطلب الدائم على لقاح كورونا، على غرار لقاحات الإنفلونزا، هو نتيجة محتملة".

وأضاف إذا احتاج الأمريكيون إلى جرعات معززة، فمن المحتمل أن تحتاج الحكومة الأمريكية إلى اتخاذ ترتيبات مع صانعي الأدوية لتزويدهم بجرعات إضافية ووضع خطط لتوزيع اللقاحات.

وقال آندي سلافيت ، كبير مستشاري فريق استجابة كوفيد للرئيس جو بايدن، إن البيت الأبيض يستعد للحاجة المحتملة لجرعات معززة للقاح كورونا، مضيفاً أن إدارة بايدن فكرت فى الحاجة لتأمين جرعات إضافية.