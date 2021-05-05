قطع المياه عن 7 مناطق بأسوان اليوم لمدة 6 ساعات

أسوان – عبد الله صلاح

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان، قطع مياه الشرب، اليوم، الأربعاء، عن 7 مناطق شرق مدينة أسوان، لمدة 6 ساعات، نظراً للقيام بأعمال ربط الخطوط والشبكات الجديدة بمناطق حى شرق المدينة والتي لم يتم تغيرها منذ سنوات.

وأكدت الشركة فى بيان لها، أنه سيتم قطع مياه الشرب من الساعة الـ4 فجر اليوم، الأربعاء الموافق 5 / 5 / 2021 وحتى الساعة الـ10 من صباح نفس اليوم بالمناطق الأتية "شارع السماد حتى المطحن – شرق كوبرى الصدرية – السيل الريفى والجديد – الصداقة الجديدة – الزيداب – خورعواضه - الأمبركاب".

وأهابت الشركة بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب خلال ساعات انقطاع المياه.