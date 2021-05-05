اليوم السابع
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قصر باكنجهام يعلن سبب وفاة الأمير فيليب

الأربعاء، 05 مايو 2021 03:56 م
قصر باكنجهام يعلن سبب وفاة الأمير فيليب الامير فيليب
كتبت : شيماء عبد المنعم

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أعلن قصر باكنجهام أن الأمير فيليب توفي "بسلام" عن عمر يناهز 99 عامًا الشهر الماضي، وكشفت شهادة وفاته أن دوق أدنبرة مات بسبب كبر السن، وتم الكشف عن إخطار وفاته الرسمي، وينص على أن سبب الوفاة كان "الشيخوخة".

واشار التقرير إلى عدم وجود مرض أو إصابة أخرى يمكن تحديدها ساهمت في الوفاة ، بما في ذلك حالة القلب التي أجبرته على الخضوع لعملية جراحية قبل أسابيع فقط من وفاته ، وفقًا لصحيفة الديلي تلجراف ، التي حصلت على الشهادة.

وتم تسجيل وفاة الدوق في Royal Borough of Windsor و Maidenhead من قبل سكرتيره الخاص ، العميد أرشي ميلر باكويل ، في 13 أبريل ، بعد أربعة أيام من وفاته.

يسرد الاسم الكامل للدوق على النحو التالي: "صاحب السمو الملكي الأمير فيليب ، دوق إدنبرة المعروف سابقًا باسم الأمير فيليبوس"، وتسرد الشهادة مهنته على أنها "ضابط بحري" ، وهي مسيرة مهنية ناجحة كان يفخر بها بشدة ، و "أمير المملكة المتحدة".

شوهدت الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا البالغة من العمر 95 عامًا مبتهجة وهي تتفقد خيول وعربات الأمير فيليب في ساحة قلعة وندسور إلى جانب موظفيها هذا الصباح، بعد أيام من عودتها إلى العمل بعد جنازة زوجها.

الملكة اليزابيث تتفقد الخيول
الملكة اليزابيث تتفقد الخيول

ارتدت الملكة، التي كانت محبة للخيول ومربية لخيول السباق الأصيلة طوال فترة حكمها، معطفًا طويلًا يحمى من المطر للمناسبة.

ويأتي الظهور بعد أيام من أول مشاركة علنية لها منذ جنازة زوجها الأمير فيليب.

ظهرت الملكة في حالة معنوية عالية على الرغم من هطول الأمطار
ظهرت الملكة في حالة معنوية عالية على الرغم من هطول الأمطار

في وقت سابق اليوم، شوهدت الملكة التي تبلغ من العمر 95 عامًا خلف عجلة القيادة أثناء توجهها إلى الأراضي في وندسور لتفقد الحيوانات.

على الرغم من هطول الأمطار، أنطلقت الملكة تسير عبر العشب لتفقد الخيول جنبًا إلى جنب مع أعضاء طاقمها، وتألقت روح الملكة الرزينة أثناء تحدثها مع الموظفين ودراسة عربات زوجها الراحل.

لم يتم تصوير الملكة وهي تركب في الأماكن العامة منذ ديسمبر العام الماضى، على الرغم من وجود تقارير عن أنها كانت تقوم برحلات يومية طوال العام.

الملكة تتفقد خيول زوجها الامير فيلب
الملكة تتفقد خيول زوجها الامير فيلب

وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ركوب الملكة المفضل هو مهر أسود يسمى كارلتونليما إيما، والروتين يمنح الملكة إحساسًا بالحرية والحياة الطبيعية. 

وفي وقت سابق من هذا الشهر أكدت أن مهور الأمير فيليب والعربة ذات اللون الأخضر الداكن المصقول ستنقل إلى حفيدته ليدي لويز البالغة من العمر 17 عامًا.


الامير فيليب

وفاة الامير فيليب

سبب وفاة الامير فيليب

العائلة المالكة

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