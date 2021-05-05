قراصنة يحجبون موقع الجيش الكولومبى احتجاجا على العنف ضد المتظاهرين

وكالات

أعلنت مجموعة قرصنة إلكترونية أنها حجبت موقع القوات المسلحة الكولومبية على الإنترنت، احتجاجا على العنف ضد المحتجين على الإصلاحات الضريبية.

وعند محاولة فتح الموقع الإلكتروني للجيش الكولومبي، تظهر كلمة "خطأ"، كذلك اختفى الموقع من محرك البحث "جوجل".

ولا تزال المظاهرات مستمرة في كولومبيا ضد الزيادات الضريبية، على الرغم من إعلان الرئيس إيفان دوكي تراجعه عن هذه الإجراءات.