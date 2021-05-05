اليوم السابع
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الأربعاء، 05 مايو 2021 12:18 م
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قراصنة يحجبون موقع الجيش الكولومبى احتجاجا على العنف ضد المتظاهرين

الأربعاء، 05 مايو 2021 12:05 م
قراصنة يحجبون موقع الجيش الكولومبى احتجاجا على العنف ضد المتظاهرين الجيش الكولومبى - أرشيفية
وكالات

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أعلنت مجموعة قرصنة إلكترونية أنها حجبت موقع القوات المسلحة الكولومبية على الإنترنت، احتجاجا على العنف ضد المحتجين على الإصلاحات الضريبية.

وقالت المجموعة في منشور على "تويتر" إن "أنونيموس كولومبيا" تغلق الموقع الرسمي للجيش الوطني الكولومبي، بسبب العنف فى مواجهة الاحتجاجات الوطنية ضد سياسات الرئيس إيفان دوكي.

وعند محاولة فتح الموقع الإلكتروني للجيش الكولومبي، تظهر كلمة "خطأ"، كذلك اختفى الموقع من محرك البحث "جوجل".

ولا تزال المظاهرات مستمرة في كولومبيا ضد الزيادات الضريبية، على الرغم من إعلان الرئيس إيفان دوكي تراجعه عن هذه الإجراءات.

 

كولومبيا

الجيش الكولومبى

المظاهرات فى كولومبيا

العنف فى كولومبيا

إيفان دوكى

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