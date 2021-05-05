قرارات عاجلة للحكومة لمواجهة «كورونا».. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، يبدأ تطبيقها من اليوم ولمدة أسبوعين.. قرارات عاجلة للحكومة لمواجهة «كورونا».. غلق المحلات والكافيهات والمولات 9 مساء.. إغلاق الشواطئ والمتنزهات.. وقف جميع الفعاليات والاحتفالات.. إجازة العيد من 12 حتى 16 مايو.. 5 صلاة عيد الفطر بنفس ضوابط صلاة الجمعة وحظر اصطحاب الأطفال.





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ـ يبدأ تطبيقها من اليوم ولمدة أسبوعين.. قرارات عاجلة للحكومة لمواجهة «كورونا».. غلق المحلات والكافيهات والمولات 9 مساء.. إغلاق الشواطئ والمتنزهات.. وقف جميع الفعاليات والاحتفالات.. إجازة العيد من 12 حتى 16 مايو.. 5 صلاة عيد الفطر بنفس ضوابط صلاة الجمعة وحظر اصطحاب الأطفال



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