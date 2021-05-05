قافلة سكانية وتوزيع كراتين مواد غذائية على الأسر بالبحيرة بمبادرة "حياة كريمة"

البحيرة - فريق المحافظات

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء أحمد مرزوق، وتحت إشراف اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، قافلة سكانية بقرية أبو النوم بنطاق الوحدة القروية بالحاجر، لتقديم مجموعة من الخدمات لأبناء القرية والقرى المجاورة لها.

وتضمنت القافلة الكشف على 100 حالة بتخصصات "النساء، الأطفال، الأسنان، والباطنى"، مع توفير صيدلية لصرف الأدوية لجميع المرضى، وكذلك الكشف على 100 حالة عظام ورمد، وعقد ندوات توعية للمترددات على سيارة تنظيم الأسرة بمعرفة الطاقم الطبى بها.

كما شملت القافلة عقد امتحان محو أمية "استكتاب" لعدد من أبناء القرية بالتنسيق مع فرع هيئة محو الأمية، وتوفير فرص عمل للشباب بالتنسيق مع منطقة العمل، وكذلك تنظيم أنشطة ثقافية من خلال برلمان الشباب بكفر الدوار، وأنشطة رياضية من خلال إدارة الشباب والرياضة، بجانب أنشطة ثقافية وفنية من خلال مكتبة مصر العامة فرع كفر الدوار، وقصر ثقافة كفر الدوار، تمثلت فى تقديم عدد من العضويات المجانية لأطفال القرية بالمكتبة، فضلاً عن تنظيم فعاليات وورش رسم للأطفال .

وتم تنظيم لقاءات توعية وتثقيف فى العديد من المجالات، ولاسيما من خلال إدارة الأوقاف، والمنطقة الأزهرية، والصحة، والتضامن الاجتماعى، والمجلس القومى للسكان ، بينت دور الدولة فى الإهتمام بتوفير حياة كريمة للمواطنين "مسكن وصحة وعمل"، وكذلك حث الدين الإسلامى على العمل والحفاظ على الأسرة والعمل، لتشجيع أبناء القرية على تنفيذ مشروعات متنوعة لتحسين مستوى دخل الأسرة.

وفى إطار توفير الخدمات والاحتياجات لأبناء القرية؛ تم توفير سيارة لبيع أسطوانات البوتاجاز بسعر المصنع بإشراف من إدارة التموين، وكذلك بيع السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق .

كما شملت القافلة تقديم خدمات بيطرية "كشف، تجريع، وصرف الأدوية بالمجان" لـ 300 رأس ماشية، مع توعية المواطنين بضرورة التطعيمات والتحصينات، وقامت شركة المياه بالتوعية بضرورة ترشيد استهلاك المياه، وقامت إدارة التضامن الاجتماعى بالتعامل مع مشكلات المواطنين، من خلال فك الحظر لـ50 فيزا.

وقامت الوحدة السكانية كذلك بالتوعية بخطورة المشكلة السكانية وبعض القضايا المرتبطة بها كالزواج المبكر وخطورته على "البنت، الأسرة، والمجتمع".

كما أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على تضافر كافة الجهود للعمل على تقديم أوجه الدعم والرعاية والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجاً بنطاق المحافظة، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً كبير بين كافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لدعم ولتوفير الخدمات للمواطنين ورعاية الفئات المستحقة بنطاق المحافظة .

وقامت وزارة التضامن الاجتماعى بتوفير 20 ألف كرتونة مواد غذائية من بنك الطعام لدعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة الغير منتظمة بالمحافظة.

هذا وقد قامت أمس الوحدات المحلية لمركز دمنهور بتوزيع الكراتين على الأسر الأولى بالرعاية بقرى الأبعادية والبرنوجى وقراقص وأفلاقة ضمن مبادرة " حياة كريمة " ، وذلك بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى والرقابة والمتابعة بالمحافظة.



الكشف على المواطنين بالقافلة