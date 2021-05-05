قارئ يطالب بتوصيل تليفون أرضى بشارع جمعة سعد بالمحلة.. ورئيس المدينة يستجيب

كتبت: شيماء حمدى - الغربية محمد طارق

أرسل القارئ محمد فوزى عبدالحى من أهالى شارع جمعة سعد متفرع من شارع سكة دمرو قسم أول المحلة الكبرى بالغربية، شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن باليوم السابع"، لتوصيل خط تليفون أرضى، قائلا: "تقدمت للمصرية للاتصالات بطلب تقديم خط تليفون أرضى منذ أكثر من 14 شهرا وحتى الآن لم يتم تركيب الخط "تابعت مع السنترال.. قالولى انتظر 3 شهور لعدم وجود خطوط جديدة، وأنا محتاج التليفون لدى أبناء فى مراحل الدراسة ويحتاجون لمنصات التعليم، الرجاء الوصول لمسئول فى المصرية للاتصالات لمساعدتى".

ومن جانبه، صرح رئيس مركز ومدينة المحلة الكبري في محافظة الغربية، بأن المجلس سيقوم بالتواصل مع مقدم الشكوي وعرض شكواه علي الجهة المختصة بسنترال المحلة لإزالة أسبابها ومعرفة سبب التأخير وسرعة الإفادة بما تم.

التواصل مع القارئ 01000533877

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".