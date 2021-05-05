فايزر تطور نسخة جديدة من لقاح كورونا يمكن تخزينها فى الثلاجة

كتبت فاطمة خليل

قالت شركة فايزر الأمريكية إنها طورت نسخة جديدة من لقاح فيروس كورونا يمكن تخزينها فى الثلاجة فى درجات حرارة بين 36 درجة فهرنهايت (2 درجة مئوية) و46 درجة فهرنهايت (8 درجات مئوية) لمدة تصل إلى 10 أسابيع، بحسب ما نشرت جريدة "دايلى ميل" البريطانية.





الصيغة الجديدة ستجعل لقاح فايزر أسرع وأرخص وأسهل فى التوزيع حول العالم

وقدمت شركة Pfizer معلومات إلى المنظمين الصحيين فى الولايات المتحدة حول إصدار جديد من لقاح فيروس كورونا الذى يمكن تخزينه فى ثلاجات لمدة تصل إلى 10 أسابيع.

وقالت شركة الأدوية إنها أرسلت "بيانات الاستقرار" إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) يوم الجمعة وتتوقع الموافقة على المستحضر للاستخدام الطارئ "قريبًا".

وحاليًا، يمكن تخزين لقاح فايزر المكون من جرعتين فى درجات حرارة شديدة البرودة، بين -112 فهرنهايت (-80 درجة مئوية) و -76 فهرنهايت (-60 درجة مئوية) لمدة تصل إلى ستة أشهر، أو من 13 فهرنهايت (-25 درجة مئوية) إلى 5 فهرنهايت (-15 درجة مئوية) أسبوعين.

وبمجرد فتح القوارير، يمكن حفظها في الثلاجة بين 36 فهرنهايت (2 درجة مئوية) و 46 فهرنهايت (8 درجة مئوية) لمدة تصل إلى خمسة أيام.

ومع ذلك، حال الموافقة، يمكن تخزين الإصدار الجديد في درجات حرارة أعلى بقليل من درجة حرارة التجمد لمدة 70 يومًا أو 10 أسابيع.

يأتي ذلك في الوقت الذي تخطط فيه شركة Pfizer وشريكتها الألمانية BioNTech SE للحصول على الموافقة على اللقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 عامًا وأقل بحلول سبتمبر، وكما أعلن الرئيس جو بايدن، قد يتمكن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا من الحصول على اللقاح بدءًا من الأسبوع المقبل.

قبل أن تمنح إدارة الغذاء والدواء (FDA) ترخيصًا للاستخدام في حالات الطوارئ، طور المهندسون في شركة Pfizer صناديق خاصة لشحن اللقاح في درجات حرارة قصوى بمجرد الموافقة عليه وشحنه من كالامازو بولاية ميشيجان.

وتحتوى الصناديق المتساوية الحرارة مع الثلج الجاف بداخل كل منها على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بالإضافة إلى متر، لذلك فى أى وقت، يمكن تحديد مكان الصندوق ودرجة حرارته.

ويسمح ذلك بشحن القوارير عبر أي وسيلة نقل بما في ذلك الشاحنات والطائرات والقوارب.

وتعد إعادة صياغة اللقاح للسماح بتخزين القوارير فى الثلاجات أسرع وأرخص وأسهل من النموذج الحالى، وستسمح بتوزيع الجرعات بشكل أكثر كفاءة.

بالإضافة إلى ذلك قالت الشركة إنها تخطط لتوسيع الوصول إلى لقاح فيروس كورونا خلال الأشهر القليلة المقبلة.