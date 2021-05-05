غلق مقاهى وضبط 2097 شيشة لعدم تطبق الإجراءات الاحترازية بسوهاج والدقهلية

المحافظات - محمود مقبول

تمكنت حملة مكبرة على عدد من المقاهى والكافيهات بمدينة المنصورة، برئاسة العميد وائل الشربينى مدير ادارة المرافق، من ضبط 2000 شيشة بالمخالفة، وتم غلق 4 مقاهى لمخالفة للإجراءات الاحترازية.

وقد تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أعمال الحملات التى تنفذها الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة للتفتيش والمتابعة لالتزام المقاهى والكافيهات والمحال التجارية بالإجراءات الإحترازية التى إتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا حرصا على سلامة وصحة وحياة الجميع، وذلك بالتأكد من تنفيذ كافة الضوابط الموضوعة بالمقاهى والمطاعم للحد من فيروس كورونا.

كما تابع المحافظ أعمال التطهير للمساجد وأماكن التجمعات بنطاق المحافظة، هذا بالإضافة إلى متابعته الإلتزام من قبل المحلات والمنشآت بالمواعيد الصيفية للغلق تنفيذا للقرارات الوزارية وقرارات المحافظة الصادرة فى هذا الشأن.

هذا وقد أسفرت جهود الحملات عن مصادرة المعدات الخاصة ببعض المقاهى وذلك لعدم الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية المقررة وقرارات المحافظة الصادرة فى هذا الشأن وعدم الإلتزام بترك مسافة مناسبة من جميع الاتجاهات حول مقاعد مرتادى تلك الأماكن .

وفى ذات السياق أكد محافظ الدقهلية، أن الحملات اليومية مستمرة للتأكيد على الإلتزام بالتباعد الإجتماعي، والتأكد من إرتداء الكمامات وتوافر المطهرات، وترك مسافات متباعدة بين الطاولات، وتوافر الأدوات أحادية الإستخدام من أطباق وأكواب وغيرها من الأدوات الشخصية، وتوفير مناديل ومعقمات بداخل دورات المياه، هذا وقد ناشد محافظ الدقهلية بضرورة الإلتزام بالمواعيد الصيفية المحددة لإغلاق المحلات حرصا على سلامة الجميع ، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين .

ومن جانب آخر، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بمصادرة 97 شيشة، وغلق 8 مقاهى مخالفة، وتحصيل 15 غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة، وذلك خلال حملات مكبرة على المقاهى والكافيهات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .