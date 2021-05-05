غراميات كينيدى بالمزاد.. أول صورة لرسالة الرئيس الأمريكى الراحل لحبيبته السويدية

كتبت: نهال أبو السعود

يتم بيع رسائل الرئيس الامريكي السابق جون كينيدي إلى حبيبته السويدية بالمزاد العلني في أحد دور المزادات في بوسطن.

وفقا لصحيفة ذا هيل، فان كل خطاب مكتوب على ورق رسمي من مجلس الشيوخ الأمريكي، موجه إلى جونييلا فونبوست الأرستقراطية السويدية.

التقى كينيدي مع فون بوست في فرنسا قبل أسابيع فقط من زواجه من جاكلين بوفييه في عام 1953، وتم العثور على الرسائل بين ممتلكات فون بوست بعد وفاتها في عام 2011 وتفاصيل علاقتها مع كينيدي، حسبما ذكرت دار المزادات.



رسائل كينيدي

في إحدى الرسائل الجزئية من المجموعة، بتاريخ 1955، كتب كينيدي عن التخطيط لرحلة لزيارة فون بوست وفي اخر أوضح تشوقه لرؤيتها.

كتب كينيدي: "أنا متشوق لرؤيتك. أليس غريباً بعد كل هذه الأشهر؟ .. ربما في البداية سيكون الأمر صعبًا بعض الشيء لأننا سنكون غرباء - لكن ليس غرباء - وأنا متأكد من أن كل شيء سيعمل وسأعتقد أنه على الرغم من أن الطريق طويل إلى جونييلا إلا أنه يستحق ذلك".



رسائل كينيدي 1

وفي رسالة أطول بتاريخ 1956، تحدث كينيدي عن الاخبار التي كانت تصله والتي تفيد بأن فون بوست كان على وشك الزواج، كتب كينيدي: "إذا لم تتزوجى أود أن أراك. لقد قضيت وقتًا رائعًا في الصيف الماضي معك. إنها ذكرى مشرقة من حياتي وأنا أفتقدك".

تزوجت فون بوست ووثقت علاقتها مع كينيدي لاحقًا في مذكراتها بعنوان "الحب ، جاك" ، حيث وقع إحدى الرسائل لها.

ووفقا للتقرير، تم بيع الخطابات سابقًا في دار مزادات أخرى مقابل 15 ألف دولار في عام 2015.