عودة تراخيص البناء من جديد.. رئيس حى ثان طنطا يكشف الخطوات (فيديو)

الغربية -عادل ضرة

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من أمام المركز التكنولوجى بحى ثان طنطا بمحافظة الغربية، بعد اختياره لتلقى طلبات الحصول على تراخيص البناء.

وقال الدكتور محمود عيسى، رئيس حى ثان طنطا بمحافظة الغربية، إنه تم اختيار الحى من ضمن الأحياء على مستوى الجمهورية لتطبيق منظومة التراخيص الجديدة، وفقاً لمنظومة متكاملة وإجراءات احترازية مشددة منذ وصول المتقدم بطلب الرخصة واستلام الأوراق منه.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنه تم تدريب العاملين بالمركز التكنولوجى من جانب وزارتى التخطيط والتنمية المحلية، بالإضافة لتدريبهم داخل ورش عمل مختلفة بالتنسيق مع جامعة طنطا، بالإضافة لتأهيل المركز التكنولوجى لاستقبال المواطنين، وبحث الطلبات المتقدمين بها، والرد على كافة استفساراتهم.

وأضاف أن خدمة الحصول على التراخيص الجديدة، تبدأ بتقديم المواطن لشهادة الصلاحية وصورة بطاقة الرقم القومى ورسم كروكى للموقع الذى يرغب فى الحصول على الترخيص، وبعد ذلك يتم إرسال الطلب للجامعة لوضع الاشتراطات البنائية اللازمة وبناء عليه يقوم المواطن بالتقديم للحصول على الترخيص.

وأكد على تدريب العاملين بالمركز التكنولوجى جيدا على كيفية التعامل مع الأمر واستقبال المواطنين والرد على استفساراتهم ، فضلا عن الكتب الدورية المتتابعة والتى تشرح أهم الاستفسارات الخاصة بشأن التراخيص الجديدة والرد عليها.

وأكد أن الهدف من ذلك القرار هو تنظيم العمران فى المدن فى ظل التكدس الشديد، خاصة بعد انتشار البناء العشوائى بشكل كبير، مشيراً أن المركز يستقبل المواطنين ويتم الرد على استفساراتهم والأوراق المطلوبة للحصول على التراخيص.