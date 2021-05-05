عودة أشرف السعد إلى مصر خلال ساعات

كتب إيهاب المهندس

يصل رجل الأعمال أشرف السعد مصر خلال ساعات قليلة، حيث نشر على صفحته الرسمية بالفيس بوك خبر عودته للقاهرة.

محمد أشرف السيد علي سعد الشهير بأشرف السعد من مواليد 1 يناير 1954 هو رجل أعمال مصرى مقيم بلندن تم فرض الحراسة على ممتلكاته منذ أكثر من 15 عاما.

وفى عام 2007 قررت محكمة القيم إنهاء الحراسة علي أملاك أشرف السعد صاحب شركات السعد لتوظيف الأموال، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن السعد سدد جميع المديونيات علي الشركة لدي الأفراد والشركات والبنوك، الا ان المدعي العام الاشتراكي فى ذلك الوقت طعن على قرار المحكمة.