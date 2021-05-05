عزل وفد الهند بـ"مجموعة السبع" بسبب كورونا.. واتفاق على عقد الاجتماعات عبر الفيديو

كتبت: نهال أبو السعود

اضطر وفد من الهند يزور لندن هذا الأسبوع لحضور قمة مجموعة السبع إلى عزل نفسه، بعد أن ثبتت إصابة العديد منهم بفيروس كورونا.

وقالت صحيفة الجارديان، إن جميع المرافقين تم اختبارهم سلبيًا قبل المغادرة إلى المملكة المتحدة لكن الاختبارات الإضافية التى أجرتها هيئة الصحة العامة بإنجلترا عند الوصول أظهرت إصابة اثنين من أعضاء الوفد بفيروس كورونا.

وهذا يعنى أن جميع الاجتماعات المباشرة بين الوزراء الهنود ونظرائهم من بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة قد تم إلغاؤها وستعقد افتراضيا بدلاً من ذلك، وكان من المقرر أن يحضروا جلسة مع الدول السبعة اليوم في لانكستر هاوس.

ونشرت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل ، تغريدة على تويتر مساء الثلاثاء بصورة لقائها بوزير الشؤون الخارجية الهندي ، الدكتور إس. جايشانكار مرتديان لأقنعة الوجه.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الهندية إن بريطانيا والهند وقعتا اتفاقا بشأن الهجرة والتنقل، حيث يتطلعان إلى تعميق العلاقات الاقتصادية والثقافية.

وأضاف سانديب تشاكرافورتي في مؤتمر صحفي، إن الاتفاقية ستوفر فرص عمل معززة لثلاثة آلاف من المهنيين الهنود سنويا، مقابل موافقة الهند على استعادة أي من مواطنيها الذين يعيشون بشكل غير قانوني في المملكة المتحدة.

وشدد تشاكرافورتي على أنه "من واجبنا الرسمي إعادة المواطنين الهنود الذين لا يحملون وثائق، أو الذين يعانون من محنة في الخارج ولا يحصلون على الجنسية أو تصاريح الإقامة".

بدورها، قالت وزارة الداخلية البريطانية في بيان إن الصفقة تهدف إلى جذب "الأفضل والأذكى ودعم القادمين إلى المملكة المتحدة بالطرق القانونية، مع وقف إساءة استخدام النظام وإخراج من ليس لهم الحق في أن يكونوا في المملكة المتحدة".