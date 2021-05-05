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عبدالله حمدوك: الرئيس السيسي يوضح جدية أزمة سد النهضة أمام المجتمع الدولى

الأربعاء، 05 مايو 2021 01:35 م
عبدالله حمدوك: الرئيس السيسي يوضح جدية أزمة سد النهضة أمام المجتمع الدولى خلال المقابلة
كتب سمير حسنى

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قال رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك، إن المسائل المتعلقة بسد النهضة جدية للغاية، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يريد كما هو الحال بالنسبة للسودان توضيح مدى جدية المسألة أمام المجتمع الدولي.
 
وأضاف رئيس حكومة السودان في مقابلة مع شبكة CNN الإخبارية الأمريكية، أن المسألة مقيدة زمنيًا ومتصلة بالسلامة والأمن للملايين من شعبينا في مصر والسودان، وأعتقد أننا نرغب من بقية العالم فهم مدى جدية الوضع.
 
وبرأيه عن إمكانية التوصل لحل للأزمة، قال: المسائل المتعلقة بهذا الشأن أحادية ويمكننا بسهولة حلها بغضون أسابيع ، وأيضا أرغب برؤية الحل عبر المجتمع الدولى.
 
وبالحديث عن تغير الموقف السودانى تجاه الأزمة، رد بقوله: السد له العديد من الفوائد للدول الثلاث شريطة التوصل لاتفاق ملزم، وبدون الاتفاق سنكون تحت رحمة إثيوبيا تفتحه اليوم وتغلقه غدا".

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