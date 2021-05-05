عامل يطعن والد طليقته بسكين بسبب خلافات المصاهرة فى الدقهلية

الدقهلية - فريق المحافظات

طعن عامل والد طليقته بمنطقة عزبة صقر التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بسلاح أبيض سكين لخلافات بينهما بسبب المصاهرة، حيث تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لضباط مركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام، بوصول "أحمد م. م" 60 سنة عامل، ومقيم منطقة عزبة صقر بندر السنبلاوين، مصابا بجرح طعنى شبه نافذ بالبطن ادعاء تعدى من آخرين.

انتقل الرائد عمرو بكر رئيس مباحث المركز، ومعاونى المباحث، إلى مكان البلاغ، وبالفحص وسؤاله اتهم عامل 38 سنة "طليق ابنته" مقيم بذات العنوان، بالتعدى عليه بالضرب بآلة حادة "سكين" وإحداث إصابته، وذلك بسبب خلافات المصاهرة .

أمكن ضبط المتهم والأداة المستخدمة وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9031 لسنة 2021 جنج مركز السنبلاوين، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.