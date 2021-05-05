اليوم السابع
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طلاب 13 كلية بجامعة حلوان يشاركون فى حملة تنظيف نهر النيل.. صور

الأربعاء، 05 مايو 2021 01:05 م
طلاب 13 كلية بجامعة حلوان يشاركون فى حملة تنظيف نهر النيل.. صور حملة تنظيف نهر النيل
كتب محمد صبحى

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شارك طلاب جامعة حلوان فى فعاليات المهرجان الكشفى الواحد والأربعون والإرشادى الثامن والعشرون، للمشاركة فى أعمال تطهير نهر النيل، وعقدت الفعاليات تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعه حلوان، وريادة حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. 
 
وأوضح الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة أن الأنشطة الطلابية بجامعة حلوان تستهدف دعم الطلاب وتوعيتهم بقضايا مجتمعهم تشجيعاً لمشاركين بفعالية في إيجاد حلول علمية لها، وكذا تطوير قدرات وإبداعات الطلاب وتنمية مهاراتهم. 
 
قام طلاب جوالة جامعة حلوان بأعمال لتنظيف نهر النيل باستخلاص البلاستيك و المخلفات من النهر لأعاده تدويرها و استخدامها فى عدة صور مفيده تصلح للاستخدام مرة أخرى بما ينفع المجتمع، وكذا لنشر ثقافة الحفاظ على نقطه الماء و الحفاظ على البيئة والتى تعد من ضمن أهداف التنمية المستدامة.  
 
تمت أعمال التنظيف بمشاركة من طلاب وطالبات الجوالة بعدد 13 كلية من كليات جامعة حلوان، تم استكمال النشاط بحملة توعية ومسابقة بوستر بين الكليات، ضمن فاعليات المهرجان الكشفى  مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. 
 
جاء ذلك تحت إشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، بمشاركة اتحاد طلاب الجامعة برئاسة على السيد. 
 
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