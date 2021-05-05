اليوم السابع
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ضبط 6 أطنان دواجن فاسدة داخل ثلاجة حفظ سلع غذائية فى القاهرة

الأربعاء، 05 مايو 2021 12:51 م
ضبط 6 أطنان دواجن فاسدة داخل ثلاجة حفظ سلع غذائية فى القاهرة دواجن فاسدة - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط 6 أطنان دواجن مجهولة المصدر داخل ثلاجة حفط سلع غذائية، قبل بيعها على المواطنين وتحقيق أرباح غير مشروعة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

ونجحت مباحث تموين القاهرة، في ضبط 6,49 طن "دواجن" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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