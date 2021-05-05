ضبط 4 أطنان زيت طعام وأرز مجهول المصدر داخل مصنع بالقاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط 4 طن زيت طعام وأرز مجهول المصدر، قبل بيعها على المواطنين وتحقيق أرباح غير مشروعة وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ونجحت مباحث تموين القاهرة ، في ضبط 4,47 طن "زيت طعام أرز أبيض" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع سلع غذائية بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.