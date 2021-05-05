اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 مايو 2021 01:58 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 4 أطنان زيت طعام وأرز مجهول المصدر داخل مصنع بالقاهرة

الأربعاء، 05 مايو 2021 12:57 م
ضبط 4 أطنان زيت طعام وأرز مجهول المصدر داخل مصنع بالقاهرة زيت طعام فاسد - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط 4 طن زيت طعام وأرز مجهول المصدر، قبل بيعها على المواطنين وتحقيق أرباح غير مشروعة وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ونجحت مباحث تموين القاهرة ، في ضبط 4,47 طن "زيت طعام أرز أبيض" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع سلع غذائية بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.


امن القاهرة

مصنع بدون تراخيص

حملة تموينية

اخبار الحوادث

زيت طعام فاسد اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة