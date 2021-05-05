ضبط مرتكبى واقعة السطو على مزرعة مواشى بمركز المحلة فى الغربية

الغربية - مصطفى عادل

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، فى ضبط 4 متهمين لاتهامهم بالسطو على مزرعة مواشى بمركز المحلة، وتوثيق العامل بالحبال وسرقة 3 رؤوس ماشية.

كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد عصام مصطفى عوض مأمور مركز شرطة المحلة بورود بلاغ لمركز شرطة المحلة من عامل بمزرعة مواشى كائنة بدائرة المركز، أنه حال تواجده بالمزرعة عمله فوجئ بحضور 4 مجهولين وتعدوا عليه بالضرب فأصابوه بكدمة بالوجه، ثم قاموا بإيثاقه بقطعة من القماش واستولوا على 3 رؤوس ماشية باستخدام سيارة نقل .

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، برئاسة اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية، والعقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والمقدم محمد عيسوى رئيس مباحث مركز المحلة.

وأسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية " جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بمحافظة كفرالشيخ.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وقرر أحدهم بالإتفاق مع باقى المتهمين على إرتكاب الواقعة لسابقة عمله بالمزرعة وقيامهم باستقلال السيارة المستخدمة وعقب وصولهم للمكان، قاموا بتسلق سور المزرعة وتكبيل العامل وسرقة (هاتفه المحمول، 3 رؤوس ماشية )، وأرشدوا عن (رأسى ماشية، الهاتف المستولى عليه، السيارة المستخدمة ).

وأضاف المتهمون بالتصرف فى رأس الماشية الثالثة ببيعها بأحد أسواق للمواشى "تم ضبط المبلغ المالى"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.