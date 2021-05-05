اليوم السابع
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ضبط شيش وتحرير محاضر لمقاهى لمخالفة إجراءات الوقاية من كورونا بكفر الشيخ .. صور

الأربعاء، 05 مايو 2021 02:06 ص
ضبط شيش وتحرير محاضر لمقاهى لمخالفة إجراءات الوقاية من كورونا بكفر الشيخ .. صور جانب من الحملة
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهدت عدد من مدن محافظة كفر الشيخ، حملات ليلية على المقاهي والأسواق، وأعمال رش وتطهير بالإضافة وقف أعمال بناء دور ثالث مخالف، تنفيذاُ لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

وأشرفت المهندسة عابده ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، وفق بيان اليوم، على أعمال الرش والتطهير بنطاق حى شمال، إضافة إلى إزالة أعمال بناء بالدور الثالث العلوي، وتم التحفظ الأخشاب وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أشرف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، على أعمال حملة على الأسواق إضافة على المقاهي والمطاعم، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتمكنت الحملة من ضبط شيش بمقهين، واتخذت كافة الإجراءات القانونية.

وأشرف علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، على الحملة المكبرة على الأسواق والمقاهي والمطاعم لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتمكنت الحملة من ضبط عدد من الشيش وتحرير محاضر لعدد من المواطنين لعدم ارتدائهم الكمامات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما قاد أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، حملة بالتعاون مع قوة شرطية، على المقاهى والمطاعم وتمكنت من ضبط عدد من الشيش وغلق عدد من المحال المخالفة، لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.

 

استمار اعمال التطهير
استمار اعمال التطهير

 

اعمال تطهير ليلية بدسوق
اعمال تطهير ليلية بدسوق

 

التطهير بدسوق
التطهير بدسوق

 

جانب من اعمال الرش الليلية
جانب من اعمال الرش الليلية

 

حملا ليلية ببيلا
حملا ليلية ببيلا

 

حملات على المقاهي ببيلا
حملات على المقاهي ببيلا

 

حملة على المقاهي
حملة على المقاهي

 

ضبط شيش بمقهى بفوه
ضبط شيش بمقهى بفوه

 

ضبط شيش
ضبط شيش

 


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