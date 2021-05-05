ضبط شخص يروج أدوية مجهولة المصدر عبر "فيس بوك" بمدينة 15 مايو

كتب عبد الرحمن سيد

ألقت إدارة مباحث رعاية الأحداث بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، القبض على شخص لاتهامه بالترويج لأدوية مجهولة المصدر ومحظور تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعى بمدينة 15 مايو.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والترويج لبيع أدوية مجهولة المصدر وأخرى خاصة بوزارة الصحة والمحظور تداولها خارج المستشفيات عبر تلك الصفحة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تمكن رجال مباحث الأحداث بالقاهرة من ضبطه وتبين أنه (عامل مخازن بشركة أدوية، مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

وعثر بحوزته على 800 شريط دوائى لعقاقير مختلفة "خاصة بهيئة التأمين الصحى- محظور بيعها، 236 عبوة عقاقير مختلفة جميعها مجهولة المصدر وبدون فواتير).

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه وعرضها للبيع عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " لتحقيق أرباح غير مشروعة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.