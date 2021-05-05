ضبط جوال أموال وضع فيه عامل متحصلات سرقة مكتب بريد فى الصف

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مرتكب واقعة سرقة مبالغ مالية من داخل مكتب بريد بالجيزة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، باكتشاف كسر خزينتين بأحد مكاتب البريد بدائره القسم وسرقة مبلغ مالى، وما تبين من وجود كسر بباب دخول الموظفين، وتبين وجود أعمال تطوير بمكتب البريد الرئيسى ونقل الخزينة الخاصة به للمكتب "محل الواقعة".

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن التوصل إلى مرتكب الواقعة (عامل، مقيم بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه.. وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية وإختمر فـى ذهنه سرقة مكتب البريد وقام بمعاينة أبوابه وفـى سبيل ذلك قام بشراء مجموعة من الأدوات "ضبطت" وإخفائه المسروقات بحظيرة ماشية ملحقة بمنزله وأرشد عنها، وعثر على جوال بداخله (مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة).