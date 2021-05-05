صورة اليوم.. شاهد سحر وجمال إضاءة جبل البر الغربى لملوك الفراعنة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "اليوم السابع"، صورا مميزة لجبل القرنة فى البر الغربى من الضفة الشرقية لمدينة الأقصر، وهو يتلألأ فى ليالى شهر رمضان المبارك، عقب انتهاء العمل وافتتاح مشروع إعادة إضاءة وإنارة جبل البر الغربى التاريخى الذى يضم مقابر ملوك الفراعنة ليلاً قبل انطلاق الموسم السياحى الشتوى، والذى بدأ فى التشغيل منذ يناير الماضى.

ويظهر سحر وجمال جبل البر الغربى وهو يضيئ ليلاً فى البر الغربى ليبهج قلوب المواطنين، حيث يقول العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المشروع ساعد فى تجميل جبل البر الغربى أمام السائحين بأحدث أنظمة الإنارة، وذلك لدعم حركة السياحة بصورة أفضل خلال الفترة المقبلة، موضحاً أنه تم العمل فى المشروع بأيدى رجال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والذى يساهم بشكل كبير فى تخفيف الأحمال عن شبكة الكهرباء، وتقرر افتتاحه قبل أعياد الميلاد.

كانت قد أعلنت المهندسة مارى روحى، مدير إدارة الكهرباء بمحافظة الأقصر، أنه بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالبدء فى إعادة إنارة الجبل بالبر الغربى لمدينة الأقصر باستخدام أحدث أنظمة الأنارة، بدأ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية (شركة بصريات) فى تنفيذ المشروع.

وأضافت المهندسة مارى روحى، فى بيان صحفى، أن الكشافات المستخدمة فى عملية الإنارة هى الليد الموفرة "وورم" وهى الإضاءة صفراء اللون والتى تتماشى مع إضاءة الجبل، كما تساعد على تخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء بنسبة 35%، وترشد الإستهلاك مع الحفاظ على الجانب الجمالى، حيث أكدت مدير إدارة الكهرباء بمحافظة الأقصر على الانتهاء من أعمال الإنارة بالجبل قبل أعياد الميلاد والموسم السياحى.

سحر وجمال إضاءة جبل البر الغربى لملوك الفراعنة بالأقصر