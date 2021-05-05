شكرى يبحث مع وزير خارجية مالى تعزيز التعاون بين البلدين

بحث وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأربعاء بالقاهرة مع زيني مولاي وزير خارجية جمهورية مالي سُبُل تعزيز العلاقات الثنائية والموضوعات محل الاهتمام المشترك.
أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
شكرى يبحث مع وزير خارجية مالى تعزيز التعاون بين البلدينالأربعاء، 05 مايو 2021 02:10 م
وزير الخارجية سامح شكرى
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بحث وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأربعاء بالقاهرة مع زيني مولاي وزير خارجية جمهورية مالي سُبُل تعزيز العلاقات الثنائية والموضوعات محل الاهتمام المشترك.
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