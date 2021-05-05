اليوم السابع
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الأربعاء، 05 مايو 2021 03:27 م
خالد صلاح
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شكرى يبحث مع وزير خارجية مالى تعزيز التعاون بين البلدين

الأربعاء، 05 مايو 2021 02:10 م
شكرى يبحث مع وزير خارجية مالى تعزيز التعاون بين البلدين وزير الخارجية سامح شكرى
أ ش أ

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بحث وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ اليوم الأربعاء بالقاهرة مع زيني مولاي وزير خارجية جمهورية مالي سُبُل تعزيز العلاقات الثنائية والموضوعات محل الاهتمام المشترك.
أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".


سامح شكرى

وزير الخارجية

مالى

مصر ومالى

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