شاهد المواطنين يواجهون ارتفاع درجة الحرارة ويسلون صيامهم على كوبرى ستنالى

قدم تلفزيون اليوم السابع ، فيديو لايف حول ذروة الموجة الحارة و إرتفاع درجات الحرارة ،حيث سجلت الإسكندرية اليوم 34 درجة فى العظمى و 21درجة فى الصغرى ، كما تابع اليوم السابع أعمال الصيانة الشاملة التى تجرى على كوبرى ستنالى و إصلاح فواصل الكوبرى ، و تواجد بعض المواطنين للتنزه خلال نهار رمضان .

وقد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة،حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا علي القاهرة وشمال الصعيد ومصر الوسطي بأكملها معتدل ليلا.



حركة الأمواج في ركود

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه من الخميس يبدأ انخفاض طفيف جدا على القاهرة وإن ظل الطقس شديد الحرارة علي أن يكون الانخفاض مؤقتا يوم الجمعة علي شمال البلاد، حيث يظل الطقس حار وتستمر هذه الموجة لمدة خمسة أيام قادمة وتزداد فترات سطوع الشمس خلال هذه الفترة.



درجات الحرارة 34 بالاسكندرية

ويشهد الطقس اليوم الأربعاء، ذروة الموجة الحارة، ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء.



ركود في حركة الأمواج

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى.



ركود في حركة الأمواج بالاسكندرية

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.