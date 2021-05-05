شاهدة على حادث مترو المكسيك: العربة خرجت عن مسارها وسقطت على السيارات

فاطمة شوقى

قالت سيلفيا مورا، شاهدة على حادث مترو المكسيك، إنها كانت على سطح منزلها أثناء انهيار جسر عند مرور عربة المترو فى العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتى، والتى سقطت على بعض السيارات التى كانت تسير على طول الطريق السريع إن "عربة المترو خرجت عن مسارها".

ونقلت صحيفة "لا اكسبانثيون" قول مورا إنها كانت على سطح منزلها عندما شاهدت المأساة، "كنت هنا ، مع كلبي على الشرفة، مترو الأنفاق يمر من هنا، عندما كان القطار يمر كنت أشاهده وخرج عن مساره، وسقط على السيارات، ورأيته تمامًا من شرفتي الصغيرة.. مرورًا بمترو الأنفاق "حسبما قالت لسبوتنك على نسختها الاسبانية.

بعد وقت قصير من انهيار الهيكل ، سيطرت صفارات دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف على المنطقة ، وأصوات الأبواق التي أطلقها سائقو السيارات في جنون للتقدم في الطرق المزدحمة.

وأضافت "توافد الجيران للمساعدة ، محاولين الإنقاذ" ، لكن قوات الأمن أقامت طوقًا وقائيًا للسيطرة على مئات المتطوعين المرتجلين الذين حاولوا المساعدة ، على الرغم من عدم وجود أدوات مساعدة.

ولقى ما لا يقل عن 23 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 70 أخرين، بعد انهيار جزء من جسر مترو انفاق مكسيكو سيتى، فى أكبر مأساة تشهدها المكسيك منذ زلزال 2017، حيث انهار الهيكل الذى يدعم المترو، وذلك مع مرور قطار فوقه في عاصمة المكسيك.

وأشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إلى أن الحادث وقع قرب محطة أوليفوس على الخط 12 من المترو في جنوب العاصمة.

وأوضحت رئيسة حكومة العاصمة المكسيكية، كلوديا شينباوم، من موقع الحدث قرابة منتصف الليل ، "انهار جزء من مترو انفاق والجسر الذي كان يدعمها على الطريق، ما أدى إلى محاصرة بعض المركبات وعشرات الأشخاص.

حادثة كارثية بأحد أكثر قطارات الأنفاق ازدحامًا في العالم، حيث يستخدمه أكثر من 5.5 مليون شخص يوميًا كوسيلة النقل الوحيدة إلى منازلهم ووظائفهم.