اليوم السابع
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شاب يقتل شقيقه أمام والدتهما بسبب خلافات عائلية بالغربية

الأربعاء، 05 مايو 2021 03:37 ص
شاب يقتل شقيقه أمام والدتهما بسبب خلافات عائلية بالغربية إسعاف- أرشيفية
الغربية _ مصطفى عادل

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أقدم شاب على قتل شقيقه أمام والدتهما بمركز بسيون بمحافظة الغربية، بسبب خلافات عائلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون بورود بلاغ لشرطة النجدة بمقتل شاب بدائرة المركز.

انتقل ضباط مباحث المركز تحت إشراف اللواء محمد عمران، مدير المباحث الجنائية، والعقيد محمد عاصم، رئيس فرع البحث الجنائى بكفر الزيات وبسيون، وتبين قيام شاب بقتل شقيقه بسبب خلافات عائلية، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.


مدير امن الغربية

بسيون

اخبار مصر

محافظة الغربية

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