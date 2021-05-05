سقوط 3 عاطلين وراء سرقة دراجة بخارية بالاكراه من صاحبها بمصر القديمة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من القبض على مرتكبى واقعة سرقة دراجة نارية بالإكراه من سائقها بعد التعدى عليه فى منطقة مصر القديمة، وتحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لضبط الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرورات بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم، تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة، باستبيان الأمر تم التقابل مع أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية "له معلومات جنائية"، والذى قرر بتضرره من 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" لقيامهم باستدراجه لمحل الواقعة والتعدى عليه بالضرب والاستيلاء منه على الدراجة النارية "ملكه" وهاتفه المحمول كرهاً عنه تحت تهديد أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم ولاذوا بالفرار، وعلل قيامهم بذلك بسبب خلافات مالية بينه وبين أحدهم.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تم ضبطهم، وبحوزتهم 3 سلاح أبيض "سنجة".

وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المجنى عليه أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بين المجنى وأحد المتهمين، وفى سبيل ذلك تم استدراج المجنى لمحل الواقعة بدعوى رغبته فى إنهاء الخلاف ودياً وارتكابهم الواقعة بالاشتراك فيما بينهم على النحو المشار إليه باستخدام الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم لإجباره على رد المبلغ المالى.

وتم بإرشاد أحد المتهمين ضبط الدراجة النارية والهاتف المحمول المستولى عليهما، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات والمتهمين، واتهمهم بسرقته بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.