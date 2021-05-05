سقوط مستريحة الإسكندرية وابنتها بعد الاستيلاء على 2.5 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط سيدة وابنتها بالإسكندرية لقيامهما بالاستيلاء على أكثر من 2.5 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة الإسكندرية وعدد 4 آخرين بقيام إحدى السيدات وابنتها بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة لأحكام القانون.

أسفرت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة وأسفرت عن قيام كلٍ من (مالكة محل لتجارة الأجهزة الكهربائية ونجلتها- مقيمتان بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية)، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس والأجهزة الكهربائية من خلال المحل الخاص بها الكائن بدائرة قسم شرطة المنتزه أول وتمكنتا من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (2,580,000) اثنان مليون وخمسمائة وثمانون ألف جنيه مصرى مقابل حصولهم على أرباح سنوية، إلا أنهما توقفتا عن السداد ورفضتا رد أصل المبلغ المالى المستولى عليهما، بالمخالفة لأحكام القـانون، وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهمتين، وبمواجهتهما أقرتا بارتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه.