سقوط عنصر إجرامى شديد الخطورة بحوزته كمية من الهيروين بالقليوبية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، استهداف وضبط العناصر الإجرامية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الإتجار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالقليوبية قيام (عاطل له معلومات جنائية) هارب من المراقبة على ذمة قضية "سرقة بالإكراه" - مقيم بدائرة قسم شرطة قليوب بالاتجار فى المواد المخدرة ، متخذاً من دائرة قسم شرطة قليوب مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات وبإستهدافه أمكن ضبطه، وبحوزته (بندقية خرطوش – وعدد من الطلقات – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه.

ووجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ، وعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن ضبط (11) قطعة سلاح نارى، ضُبط خلالها (بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش، طبنجة، 7 فرد خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 8 متهمين، وضبط (17) قضية مخدرات، ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة)، بحوزة 30 متهم من بينهم (10 لهم معلومات جنائية)، وضبط (5) قطع سلاح أبيض، وتنفيذ (7184) حكما قضائيا متنوعا.