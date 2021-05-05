سعر اليورو اليوم الأربعاء 5-5-2021 بالبنوك المصرية

كتبت : سماح حمدى

انخفض سعر اليورو اليوم الأربعاء 5-5-2021، أمام الجنيه المصرى، فى ثانى يوم عمل للبنوك بعد إجازة البنوك الرسمية، حيث انخفض سعره فى البنك الأهلى المصرى 18.70 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.78 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء بالبنوك المصرية.

وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.75 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل شهدت أسعار العملات الورقية اليوم، أمام الجنيه المصرى، حيث انخفض سعر الدولار ، فى حين تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.66 جنيه للشراء، 21.84 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ21.64 جنيه للشراء، 21.85 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء البنوك المصرية.



وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:



سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى 18.75 جنيه للشراء. 18.75 جنيه للشراء.

18.88 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 18.70 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 18.78 جنيه.

18.88 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.95 جنيه. سعر اليورو فى بنك مصر 18.72 جنيه للشراء. 18.72 جنيه للشراء.

18.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة 18.73 جنيه للشراء.

18.94 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 18.71 جنيه للشراء.

18.89 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 18.80 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 18.70 جنيه للشراء.

18.94 جنيه للبيع.