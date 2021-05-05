سعر الريال السعودى اليوم.. ويسجل 4.15 جنيه بـ"البنك الأهلى"

وينشر "اليوم السابع"، أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك البركة 4.07 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.22 جنيه للبيع.

4.14 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.15 جنيه.