سجن دبلوماسى إيرانى ببلجيكا بتهمة محاولة شن هجوم فى فرنسا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أدان القضاء البلجيكي الدبلوماسي في حكم نهائي الإيراني أسد الله أسدي بتهمة التخطيط لهجوم بالعاصمة الفرنسية في 2018.

وفي فبراير الماضي، أدان القضاء البلجيكي أسدي بالسجن لمدة 20 عاما بتهمة التخطيط لاستهداف تجمع لمعارضين للنظام الإيراني قرب العاصمة الفرنسية.

وأكد محامى الدفاع أن موكله تخلى عن حقه في استئناف الحكم الذي كانت أصدرته بحقه المحكمة الجنائية في فبراير الماضي حيث حكمت عليه بالسجن عشرين عاما، ما يثبت الحكم النهائي بحقه.

وتأتي العقوبة بحق أسدي (49 عاما) الذي كان معتمدا في سفارة إيران بالعاصمة النمساوية فيينا في تلك الفترة، مطابقة لطلب النيابة العامة الفدرالية البلجيكية المختصة بشؤون الإرهاب.

و أثارت القضية توترا دبلوماسيا بين طهران والعديد من العواصم الأوروبية، بما في ذلك باريس