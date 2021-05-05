اليوم السابع
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الأربعاء، 05 مايو 2021 05:42 ص
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زيادة معروض اللحوم يدفع الأسعار للاستقرار اليوم الأربعاء 5 مايو 2021

الأربعاء، 05 مايو 2021 05:00 ص
زيادة معروض اللحوم يدفع الأسعار للاستقرار اليوم الأربعاء 5 مايو 2021 لحوم - ارشيفية
أحمد حمادة

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يشهد سوق اللحوم البلدي حالة من الاستقرار التام رغم ارتفاع الطلب عليها في شهر رمضان بسبب زيادة في المعروض ، وفيما يلى أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء 5-5-2021، بمحلات الجزارة والهايبر ماركت في القاهرة والجيزة.

وسجلت اللحوم الكندوز، أسعارا تتراوح بين 120-140 جنيها، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.

بينما يتراوح سعر كباب الحلة، بين 130-145 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الضأن 130-150 جنيها للكيلو، والجملي 100-120 جنيها للكيلو، وسجلت الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها.

 

 


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