زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب إندونيسيا

ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر اليوم الأربعاء، جزيرة هالماهيرا الغربية بإقليم مالوكو الشمالية الإندونيسي، دون أن يتم تسجيل مخاطر من حدوث موجات تسونامي.
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفزياء في إندونيسيا، أن الزلزال وقع حوالي الساعة (5.59 دقيقة صباحًا بالتوقيت المحلي)، وتم تحديد موقعه على خط عرض 53ر1 شمالاً وخط طول 19ر127 شرقا، وكان على عمق 133 كيلومترا، ومركزه على بعد 48 كيلومترا شمال غرب جزيرة هالماهيرا الغربية.
ولم ترد أي تقارير فورية عن سقوط ضحايا في أعقاب الزلزال.
زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب إندونيسياالأربعاء، 05 مايو 2021 11:50 ص
زلزال - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر اليوم الأربعاء، جزيرة هالماهيرا الغربية بإقليم مالوكو الشمالية الإندونيسي، دون أن يتم تسجيل مخاطر من حدوث موجات تسونامي.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
رصد 4 زلازل فى مياه المحيط الهادئ قرب كامتشاتكا الروسيةالأربعاء، 05 مايو 2021 05:00 ص
زلزال بقوة 5.6 درجة قرب سواحل إندونيسياالإثنين، 03 مايو 2021 03:00 ص
زلزال بقوة 6.8 ريختر يضرب شمال شرق اليابان ولا تحذيرات من حدوث تسونامىالسبت، 01 مايو 2021 04:38 ص
زلزال بقوة 3.3 درجة يضرب شمال العراقالأربعاء، 28 أبريل 2021 06:00 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة