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رجال فى مواجهة النار.. شاهد حكاية شهاب أشهر الحدادين فى نهار رمضان.. لايف وصور

الأربعاء، 05 مايو 2021 04:04 م
رجال فى مواجهة النار.. شاهد حكاية شهاب أشهر الحدادين فى نهار رمضان.. لايف وصور
البحيرة - ناصر جودة

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أجري "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، مع أشهر الحدادين بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة، خلال عمله ومواجهته للنار في ساعات الصيام بنهار شهر رمضان الكريم.
 
ومن جانبه قال محمد رمضان شهاب، إن الورشة قديمة من منتصف الستينات، وكانت الصناعة على حالها القديم إلى أن تم تطويرها خلال السنوات الماضية، وتوافد علينا الزبائن من جميع المحافظات. 
 
 
 
وأكد "شهاب"، أن العمل في نهار رمضان يعتمد على إرادة الصنايعي أو العامل، وهذا يتحقق في تطويع الحديد لمن يعمل به، لافتاً إلى أن المجهود أقل ولكننا بالإرادة نفعل ما نحتاجه. 
 
وأشار شوكت شهاب، حداد، إلى أن الورشة تقوم بتشكيل المعادن والتي تدخل في كل المجالات الكهربائية والمعدات الثقيلة وغيرها. 
 
واستعرضا الحدادين، عمليات تصنيع المعدات المستخدمة في العديد من المجالات، والطريقة التي يتم العمل بها، حيث أشارت إلى أن كل طلب وله صنعه مخصصه وطريقة له في تطويع الحديد.
رجال-امام-النار-في-نهار-رمضان
رجال-امام-النار-في-نهار-رمضان

 

جانب-من-عملية-تصنيع-المعدات
جانب-من-عملية-تصنيع-المعدات

 

بغض-أعمال-الحداد-في-نهار-رمضان
بغض-أعمال-الحداد-في-نهار-رمضان

 

المهن-الشارقه-في-رمضان
المهن-الشارقه-في-رمضان

 

الحداد-في-مدينة-دمنهور
الحداد-في-مدينة-دمنهور

 


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