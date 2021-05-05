رجال فى مواجهة النار.. شاهد حكاية شهاب أشهر الحدادين فى نهار رمضان.. لايف وصور

أجري "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، مع أشهر الحدادين بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة، خلال عمله ومواجهته للنار في ساعات الصيام بنهار شهر رمضان الكريم.
ومن جانبه قال محمد رمضان شهاب، إن الورشة قديمة من منتصف الستينات، وكانت الصناعة على حالها القديم إلى أن تم تطويرها خلال السنوات الماضية، وتوافد علينا الزبائن من جميع المحافظات.
وأكد "شهاب"، أن العمل في نهار رمضان يعتمد على إرادة الصنايعي أو العامل، وهذا يتحقق في تطويع الحديد لمن يعمل به، لافتاً إلى أن المجهود أقل ولكننا بالإرادة نفعل ما نحتاجه.
وأشار شوكت شهاب، حداد، إلى أن الورشة تقوم بتشكيل المعادن والتي تدخل في كل المجالات الكهربائية والمعدات الثقيلة وغيرها.
واستعرضا الحدادين، عمليات تصنيع المعدات المستخدمة في العديد من المجالات، والطريقة التي يتم العمل بها، حيث أشارت إلى أن كل طلب وله صنعه مخصصه وطريقة له في تطويع الحديد.
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