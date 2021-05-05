اليوم السابع
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رئيس وزراء إيطاليا: تصريح وطنى يسمح للمواطنين السفر عبر المناطق داخل البلاد

الأربعاء، 05 مايو 2021 09:00 ص
رئيس وزراء إيطاليا: تصريح وطنى يسمح للمواطنين السفر عبر المناطق داخل البلاد ماريو دراجى
وكالات

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أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجى أن بلاده مستعدة مجددا لـ"استضافة العالم"، مشيرا إلى أن الإيطاليين سيتمتعون بتصريح وطني يسمح لهم بالسفر عبر المناطق لاحقا هذا الشهر، بحسب "روسيا اليوم".

وفي كلمة له خلال افتتاح اجتماع لمجموعة العشرين عن السياحة، قال دراجى إن "التصريح الوطني يكون جاهزا قبل شهر من خطط الاتحاد الأوروبي لنشر شهادة تسهل على المواطنين السفر بين دول التكتل خلال الصيف"، مضيفا أن "إيطاليا مستعدة مجددا لاستضافة العالم".

ومن شأن شهادة الاتحاد الأوروبي أن تتيح للسائحين السفر دون الخضوع للحجر الصحي إن تعافوا من الإصابة بكورونا أو حصلوا على اللقاح أو قدموا فحصا سلبيا للفيروس.

وحاليا يمكن للإيطاليين السفر بحرية بين المناطق التي تشهد أقل مستوى من القيود، والتي تغطي حاليا معظم البلاد باستثناء منطقة أوستا الواقعة على الحدود الفرنسية ومناطق بوليا وبازيليكاتا وكالابريا وصقلية وساردينيا.

 


ماريو دراجى

إيطاليا

كورونا

جوز سفر

روما

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