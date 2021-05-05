اليوم السابع
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رئيس مالى يؤكد فى رسالة للرئيس السيسى تقدير بلاده العميق لمصر وشعبها وقيادتها

الأربعاء، 05 مايو 2021 02:23 م
رئيس مالى يؤكد فى رسالة للرئيس السيسى تقدير بلاده العميق لمصر وشعبها وقيادتها الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رسالة من أخيه رئيس مالى "باه نداو"، تضمنت الإشادة بالتطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين مصر ومالي، ومعرباً عن تقدير بلاده العميق لمصر وشعبها وقيادتها على الدعم المستمر لتحقيق تطلعاتها في التنمية، والإرادة السياسية والرؤية الواضحة التي تنتهجها مصر إزاء دفع جهود العمل الأفريقي المشترك.
 
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، "زيني مولاي"، وزير خارجية جمهورية مالي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية. 
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس "باه نداو"، مؤكداً خصوصية العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها مالي، لا سيما في ظل موقعها في منطقة الساحل الأفريقي ذات الأهمية البالغة للأمن الاقليمي بأسره وحرص مصر على المساعدة في استعادة الاستقرار في مالي، فضلاً عن العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً في مشروعات البنية التحتية والصناعات الدوائية، إلى جانب بناء القدرات وتقديم الدعم الفني للكوادر المالية في مختلف المجالات، وكذلك التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والتنسيق الأمني والعسكري المشترك.

السيسي

الخارجية

مالي

افريقيا

وزير خارجية مالي

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