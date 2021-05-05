رئيس قرغيزستان: نواجه أخطر أزمة اقتصادية خلال السنوات الماضية

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قال الرئيس القرغيزي صدير جاباروف إن اقتصاد قرغيزستان يشهد أخطر أزمة خلال السنوات الماضية.

وقال جاباروف -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية- : "يواجه الاقتصاد أشد الأوضاع خطورة خلال السنوات الماضية، ووصل عجز الميزانية إلى 20 مليار سوم (ما يقرب من 235 مليون دولار)".

وأضاف أنه في خضم جائحة كورونا /كوفيد-19/ المستمرة فشلت جمهورية آسيا الوسطى في استعادة العلاقات التجارية والاقتصادية بشكل كامل مع الدول الأخرى.

وأعرب جاباروف عن أمله في أن تتمكن البلاد من التغلب على الأزمة الاقتصادية الحالية.