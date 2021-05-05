رئيس قرغيزستان: نواجه أخطر أزمة اقتصادية خلال السنوات الماضية

قال الرئيس القرغيزي صدير جاباروف إن اقتصاد قرغيزستان يشهد أخطر أزمة خلال السنوات الماضية.
وقال جاباروف -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية- : "يواجه الاقتصاد أشد الأوضاع خطورة خلال السنوات الماضية، ووصل عجز الميزانية إلى 20 مليار سوم (ما يقرب من 235 مليون دولار)".
وأضاف أنه في خضم جائحة كورونا /كوفيد-19/ المستمرة فشلت جمهورية آسيا الوسطى في استعادة العلاقات التجارية والاقتصادية بشكل كامل مع الدول الأخرى.
وأعرب جاباروف عن أمله في أن تتمكن البلاد من التغلب على الأزمة الاقتصادية الحالية.
رئيس قرغيزستان: نواجه أخطر أزمة اقتصادية خلال السنوات الماضيةالأربعاء، 05 مايو 2021 10:12 ص
الرئيس القرغيزي صدير جاباروف
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قال الرئيس القرغيزي صدير جاباروف إن اقتصاد قرغيزستان يشهد أخطر أزمة خلال السنوات الماضية.
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