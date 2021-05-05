رئيس جامعة الأزهر يقرر إعفاء الطلاب المتميزين فى حفظ القرآن من المصروفات الدراسية

كتب لؤى على

قرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر خلال مشاركته فى احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم التى نظمتها كلية الإعلام جامعة الأزهر بالقاهرة، إعفاء المتفوقين من الطلاب من حفظة القرآن الكريم من المصروفات الدراسية، وقام بتكريم الفائزين فى مسابقة القرآن الكريم بحضور الدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام، والدكتور عبد الفتاح خضر، عميد كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنوفية، والدكتور رضا أمين، وكيل كلية الإعلام، ولفيف من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة والطلاب المكرمين.

جدير بالذكر أنه تخلل الاحتفالية، فقرات فى قراءة القرآن الكريم، والإنشاد الديني، والابتهالات لطلاب كلية الإعلام، وسط إشادة من جميع الحضور.

وأكد رئيس الجامعة أن من أفضل النعم على الإنسان وأجملها هو حفظ كتاب الله تعالى القرآن الكريم، وأوضح رئيس الجامعة أن الأجمل فى حفظ القرآن الكريم هو أن نطبق ما حفظناه، لافتًا إلى أن السيدة عائشة -رضى الله عنها- عندما سئلت عن خلق رسول الله _صلى الله عليه وسلم- قالت: (كان خلقه القرآن، كان قرأنا يمشى بين الناس)؛ ولذلك قال الحبيب المصطفى-صلى الله عليه وسلم-: «تركت فيكم ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدى أبدا كتاب الله وسنتي».

وأوضح رئيس الجامعة أن المصطفى -صلى الله عليه وسلم- حذر من الفتن قائلًا: "سوف تكون فتن كقطع الليل المظلم»، وحينها سأل الصحابة -رضى الله عنهم أجمعين- قائلين: وما النجاة منها يومئذ، يارسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «إن النجاة من هذه الفتن يكون بالتمسك بكتاب الله عز وجل».حفظة القرآن الكريم، القرآن الكريم، جامعة الازهر،الازهر الشريف،اخبار الازهر،كلية الاعلام