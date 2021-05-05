رئيس الوزراء للمصريين: "كل واحد فيكم مسئول عن أسرته بالكامل"

كتبت هند مختار

وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى، كلمة للمواطنين، قائلا: "كل واحد مش مسئول عن نفسه فقط ولكنه مسئول عن أسرة بالكامل"، موضحا أن مصر حاليا فى مرحلة حرجة وكان لابد من اتخاذ إجراءات معينة.

وأوضح أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا قررت حظر إقامة أى فعاليات أو احتفالات، وسيتم إقامة صلاة العيد مثل صلاة الجمعة وسيسمح بها فقط في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وحظر اصطحاب الأطفال.

وأشار إلى أنه بالنسبة للأيام الأخيرة لشهر رمضان وفترة العيد فقد قررت لجنة إدارة أزمة كورونا اعتبارا من الغد ولمدة أسبوعين وحتى 21 مايو أن يكون مواعيد غلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح 9 مساء مع السماح باستمرار خدمة الديليفرى.

وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي وجه التهنئة مجدداً لجموع المصريين بعيد القيامة المجيد، وشم النسيم، وكذا قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله أن يعيد هذه الأيام على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، على تعاطف وتضامن المصريين الكامل، حكومة وشعباً، مع دولة الهند الصديقة، حكومة وشعباً، نظراً للموجة الحادة لجائحة كورونا التي تتعرض لها الهند حالياً.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تعمل في كل الاتجاهات، من أجل توفير أكبر كمية من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"، لافتاً إلى أن هناك دفعات كبيرة يتم تلقيها تباعاً في شهر مايو الجاري، كما يتم التوسع في مراكز تلقي اللقاح، من خلال الجهات المعنية بوزارة الصحة.