اليوم السابع
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رئيس الوزراء: دفعات كبيرة من لقاحات كورونا يتم تلقيها تباعا مايو الجارى

الأربعاء، 05 مايو 2021 01:13 م
رئيس الوزراء: دفعات كبيرة من لقاحات كورونا يتم تلقيها تباعا مايو الجارى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي وجه التهنئة مجدداً لجموع المصريين بعيد القيامة المجيد، وشم النسيم، وكذا قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله أن يعيد هذه الأيام على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.
 
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، على تعاطف وتضامن المصريين الكامل، حكومة وشعباً، مع دولة الهند الصديقة، حكومة وشعباً، نظراً للموجة الحادة لجائحة  كورونا التي تتعرض لها الهند حالياً.
 
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تعمل في كل الاتجاهات، من أجل توفير أكبر كمية من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"، لافتاً إلى أن هناك دفعات كبيرة يتم تلقيها تباعاً في شهر مايو الجاري، كما يتم التوسع في مراكز تلقي اللقاح، من خلال الجهات المعنية بوزارة الصحة.

لقاحات كورونا

الحكومة

مصطفى مدبولى

قرارات الحكومة

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