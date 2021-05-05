رئيس الوزراء: حققنا التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن ودوران عجلة الاقتصاد

كتبت هند مختار

قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى ، أن هذه الأيام شديدة التميز لجميع الشعب المصرى وعلى أعتاب عيد الفطر المبارك ، موضحا أن رسالته اليوم للمواطنين جميعا خاصة وأن الدولة المصرية كانت تعمل بأقصى طاقة للتعامل مع الجائحة الاستثنائية .

وقال أن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا اتخذت عده قرارات للتعامل مع الفترة القادمة ومنها إجازة العيد ، موضحا أن الحكومة منذ الموجة الأولى أعلنت عن سياسة واضحة وهو الحفاظ على حياة المصريين، والحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد المصرى وذلك إيماناً بأرتباط ملايين الأسر بأنشطة كثيرة تتصف بعدم الاستدامة.

وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي وجه التهنئة مجدداً لجموع المصريين بعيد القيامة المجيد، وشم النسيم، وكذا قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله أن يعيد هذه الأيام على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، على تعاطف وتضامن المصريين الكامل، حكومة وشعباً، مع دولة الهند الصديقة، حكومة وشعباً، نظراً للموجة الحادة لجائحة كورونا التي تتعرض لها الهند حالياً.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تعمل في كل الاتجاهات، من أجل توفير أكبر كمية من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"، لافتاً إلى أن هناك دفعات كبيرة يتم تلقيها تباعاً في شهر مايو الجاري، كما يتم التوسع في مراكز تلقي اللقاح، من خلال الجهات المعنية بوزارة الصحة.