رئيس المركز التكنولوجى بطلخا: تدريب 15 موظفا على تطبيق شروط البناء

الدقهلية - فريق المحافظات

قال أحمد البرمه مدير المركز التكنولوجى لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، لـ (اليوم السابع )، إن منظومه الاشترطات البنائية الجديدة ، جعلت هناك ربط بين المركز وجامعه المنصورة ، من خلال نظام (سيستم ) تم وضعه لإرسال ملف المتقدم بالترخيص إلى الجامعة ومراجعته والبت فيه ، وتم عمل تجربة عمليه لضمان تطبيق الخدمة بشكل جيد .

وأضاف البرمة أنه تم الاستعداد لتلك المنظومة بعمل تدريب لـ 15 موظف بالإدارة على التعامل مع المواطنين والمنظومة الجديدة ، لتقديم خدمة أسرع للمواطنين.

وأوضح أن تطبيق المنظومة الجديدة فى البناء سوف تقضى على العشوائية ومخالفات البناء ، ويضمن حقوق المواطن والدولة .

وأشار إلى أن المركز يتلقى استفسارات كثيرة عن المنظومة الجديدة، وعن الأوراق المطلوبة، ولكن لم يتقدم أحد إلى الآن بأوراق التراخيص، ونتوقع خلال الأيام القادمة بالتقدم للحصول على التراخيص، بعد تجهيز المواطن كل الاوراق والمستندات المطلوبة ،