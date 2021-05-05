رئيسة وزراء نيوزيلندا تعتزم الزواج خلال الصيف

وكالات

تخطط رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا آرديرن، للزواج من شريكها خلال الصيف.

وحسب موقع الرؤية الإماراتى، قالت آرديرن اليوم الأربعاء، إنها حددت هي وشريكها كلارك غايفورد أخيراً موعداً لحفل زفافهما بعد الإعلان عن خطبتهما قبل عامين.

لكن آرديرن لم تحدد موعداً بعينه عدا أنه سيكون خلال فصل الصيف في نصف الكرة الجنوبي، الذي يمتد من ديسمبر حتى فبراير.

وأضافت آرديرن "عندما أقول إننا حددنا موعداً، هذا لا يعني أننا أخبرنا أحداً بالفعل حتى الآن. لذا، أشعر أنه ينبغي أن نوجه بعض الدعوات".

آرديرن وغايفورد لديهما ابنة تبلغ من العمر عامين وتدعى نيف. وفي عام 2018 أصبحت غايفورد ثاني رئيسة وزراء منتخبة في التاريخ الحديث تلد أثناء توليها منصبها.

غايفورد هو الذي يقدم الرعاية الأساسية لنيف وهو أيضاً مقدم برنامج لصيد الأسماك في التليفزيون.