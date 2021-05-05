اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 مايو 2021 12:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيسة وزراء نيوزيلندا تعتزم الزواج خلال الصيف

الأربعاء، 05 مايو 2021 12:13 م
رئيسة وزراء نيوزيلندا تعتزم الزواج خلال الصيف رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا آرديرن
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تخطط رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا آرديرن، للزواج من شريكها خلال الصيف.

وحسب موقع الرؤية الإماراتى، قالت آرديرن اليوم الأربعاء، إنها حددت هي وشريكها كلارك غايفورد أخيراً موعداً لحفل زفافهما بعد الإعلان عن خطبتهما قبل عامين.

لكن آرديرن لم تحدد موعداً بعينه عدا أنه سيكون خلال فصل الصيف في نصف الكرة الجنوبي، الذي يمتد من ديسمبر حتى فبراير.

وأضافت آرديرن "عندما أقول إننا حددنا موعداً، هذا لا يعني أننا أخبرنا أحداً بالفعل حتى الآن. لذا، أشعر أنه ينبغي أن نوجه بعض الدعوات".

آرديرن وغايفورد لديهما ابنة تبلغ من العمر عامين وتدعى نيف. وفي عام 2018 أصبحت غايفورد ثاني رئيسة وزراء منتخبة في التاريخ الحديث تلد أثناء توليها منصبها.

غايفورد هو الذي يقدم الرعاية الأساسية لنيف وهو أيضاً مقدم برنامج لصيد الأسماك في التليفزيون.


نيوزيلندا

جاسيندا آرديرن

رئيسة ورزاء نيوزيلندا

كلارك غايفورد

حفل زفاف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة