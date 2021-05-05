اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 مايو 2021 06:54 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

دراسة: العنب يحمى الجلد من أضرار الأشعة فوق البنفسجية

الأربعاء، 05 مايو 2021 06:00 م
دراسة: العنب يحمى الجلد من أضرار الأشعة فوق البنفسجية العنب واقى شمسى طبيعي للجلد والبشرة
كتبت مروة هريدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
إذا كنت من عشاق العنب وترغب فى الحصول على بشرة جيدة، فإن هذه المعلومة ستفيدك بالتأكيد، لأن دراسة حديثة نُشرت في مجلة الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية كشفت على أن تناول العنب يمكن أن يحمي جلد الإنسان من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".
 
 
3
 

- ماذا تقول الدراسة ؟

 
تقول الدراسة التي أجريت في جامعة ألاباما برمنجهام بقيادة الباحث الرئيسي كريج إلميتس الحاصل على دكتوراة في الطب، التى بحثت في تأثير تناول مسحوق العنب الكامل بما يعادل 2.25 كوب من العنب يوميًا ولمدة 14 يومًا متتالية إنه يحمى من التلف الضوئي الذى قد يعانى منه الجلد نتيجة التعرض للأشعة فوق البنفسجية، حيث يعمل العنب كواقي شمسي صالح للأكل مما يوفر طبقة إضافية من الحماية بالإضافة إلى منتجات واقية من الشمس الموضعية.
 
 
العنب
 
 
وتم قياس استجابة جلد الأشخاص للأشعة فوق البنفسجية قبل وبعد تناول العنب لمدة أسبوعين عن طريق تحديد جرعة الحد الأدنى من الأشعة فوق البنفسجية التي تسببت في احمرار مرئي بعد 24 ساعة، وقد أظهر تحليل خزعات الجلد أن حمية العنب كانت مرتبطة بانخفاض تلف الحمض النووي وموت أقل لخلايا الجلد، وانخفاض في علامات الالتهاب على الجلد نتيجة التعرض لهذه الأشعة التى قد تؤدى كثرة التعرض لها للإصابة أحيانًا بسرطان الجلد.
 
 
العنبب
 
 
وتشير التقديرات إلى أن 1 من كل 5 أمريكيين يصابون  بسرطان الجلد في سن 70، وترتبط معظم حالات سرطان الجلد بالتعرض للأشعة فوق البنفسجية من الشمس، بالإضافة إلى ذلك فإن ما يقدر بـ90٪ من شيخوخة الجلد ناتجة عن كثرة التعرض لأشعة الشمس.

العنب

فوائد العنب

فوائد اكل العنب للبشرة

اضرار الاشعة فوق البنفسجية

سرطان الجلد

اسباب سرطان الجلد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة